El beneficio de BBVA batirá los 4.000 millones de euros a pesar de su exposición a México

BBVA luce la peor recomendación desde noviembre de 2014

BBVA 6,41 -0,47% Llévate la cotización

BBVA se lleva al turco Onur Genç a dirigir su filial de EEUU (22/12)

La exposición de BBVA a México ha sido (y aún es) uno de los catalizadores que explica el castigo que la acción sufre en bolsa. A cierre del tercer trimestre, el 27% de su margen bruto se generó en este país, el mismo que acaba de rebajar la estimación de crecimiento de su economía ante la incertidumbre que genera la victoria de Donald Trump y que ha subido los tipos de interés hasta en cinco ocasiones este año para intentar frenar el desplome de su divisa, el peso.

Desde la elección de Trump, sin ir más lejos, la estimación de beneficio de BBVA para 2017 se ha deteriorado cerca de un 1% y, sin embargo, se espera que vuelva a ganar más de 4.000 millones de euros. Un nivel que no rebasaba desde 2010 aunque aún está lejos, no obstante, de su beneficio histórico alcanzado en 2007, de casi 6.000 millones.

En concreto, la expectativa que maneja el consenso de mercado recogido por FactSet es que las ganancias del grupo que preside Francisco González alcancen los 4.098 millones de euros a cierre de 2017 y que suban hasta los 4.600 millones en 2018. Detrás de esa normalización, en opinión de los expertos, existen varios factores.

México no restará tanto

El principal es que México, a pesar de todo, no será tan negativo para la cuenta de resultados del banco como el mercado espera. "El efecto Trump se ha descontado en exceso", opina Javier Bernat, analista de GVC Gaesco Beka. "La implementación de sus medidas, que aún está por ver cómo se materializan, llevará tiempo y, mientras tanto, las perspectivas para la economía mexicana son buenas", añade. A pesar de que el Banco de México (Banxico) estima que el año que viene su economía avanzará a un ritmo de entre el 1,5-2% frente al 2-3% previsto en un inicio en términos nominales (es decir, sin tener en cuenta la inflación), Bernat recuerda que el crecimiento real estará en torno al 5 %.

A corto plazo, no obstante, "sí que podemos ver cierto impacto", señalan fuentes del mercado, "pero no será algo dramático que desplome los números en México. Es más bien que la incertidumbre pospone las decisiones de inversión y se puede ver una contracción en el crecimiento del crédito hasta ver cómo evolucionan las políticas de Trump. Sin embargo, a medio y largo plazo no será grave", añaden.

Además de que México no penalizará tanto como el mercado descuenta, otro punto a favor de BBVA hoy en día es su exposición a Estados Unidos, donde generó un 11% de su margen bruto a cierre del tercer trimestre frente al 18 que supone, por ejemplo, Turquía. Ahora que el país ha retomado la normalización de su política monetaria, iniciada a finales del año pasado, "el aumento en los tipos de interés en la primera economía del mundo contribuirá positivamente a la evolución de sus ingresos, en un entorno marcado por un menor riesgo en el sector energético", explican en Bankinter.

Precisamente, el hecho de que se reviertan los tipos bajos (también en Europa, donde se empieza a hablar de alzas, pese a que el mercado las pospone más allá de 2018) haría que "los bancos siguiesen liderando las subidas de los índices europeos", como explica Javier Galán, responsable de gestión de fondos de inversión de renta variable europea y española de Renta 4. En su opinión, "lo peor en el resultado de los bancos ya lo hemos visto", aunque reconoce que si el escenario actual se mantiene, los ROEs seguirán bajos y, por extensión, los beneficios del sector.

La normalización de las entidades españolas se ha topado, no obstante, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la retroactividad de las cláusulas suelo que, en el caso de BBVA, obligará a provisionar 404 millones en los beneficios de este año. "En proporción a su tamaño, no es de los más afectados", opinan fuentes financieras. Pese a ello, los bancos de inversión no dejan de empeorar su recomendación (de mantener), luciendo su peor consejo desde noviembre de 2014.

