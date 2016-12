Inditex, Telefónica, Iberdrola y Arcelor son los 'elegidos' de Citi para 2017

Telefónica// blanco y en botella (más claro el agua)



Dichosos los que creyeron en esta empresa, cuando estaba a 7 y pico euros,,



He de decir para no equivocar al que me lea que ya no estoy en esta empresa, vendí todo, cosa que me arrepiento porque la veo cerca de 10 dentro de poco (defino poco... 1-2-3 meses o menos)



Gracias telefónica, me has hecho ganar mucho, pero volveré pronto a estar dentro de tus entrañas )... no equivocarse no la espero otra vez en 7-8, entraré cuando supere los 9