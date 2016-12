Los bancos españoles minimizan las pérdidas tras aprobarse de la retroactividad en las cláusulas suelo

Celebro enormemente esta noticia aunque no me afecte personalmente



Me alegro mucho por los hipotecados, pero más me alegro de que a la banda de gonzález les corten la mamadera.



Ojalá tuviera que devolver todo lo robado con carácter solidario y se quedara sin tener donde posar su apestoso culo de mierda.



Viva la justicia!



No a las bandas del crimen organizado!