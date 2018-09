Sabanés llama a usar el transporte público en una época "complicada"

Madrid, 21 sep (EFE).- La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha instado hoy a los madrileños utilizar de forma prioritaria el transporte público para desplazarse por la ciudad en esta "época complicada".

Así lo ha expresado a los periodistas con motivo del "Park(ing) Day", una iniciativa mundial para reivindicar para las personas espacios destinados habitualmente a los automóviles, dentro de la Semana Europea de la Movilidad, La Celeste.

"Entramos en una época complicada", ha reconocido Sabanés, quien ha animado a los madrileños a usar modos sostenibles de transporte para moverse por la ciudad, dándole prioridad al transporte público, el vehículo eléctrico, el taxi o la bicicleta.

Los niveles de contaminación del aire en la ciudad tienen que ver con las previsiones meteorológicas, el volumen de tráfico y la ventilación del municipio.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha precisado que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Madrid tiene las previsiones del tiempo a "muy corto plazo", para unos días, pero, tras el paréntesis del verano, va a intensificar la colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para disponer de unas predicciones a "más largo plazo" con el objetivo de dar mensajes "preventivos".

En este periodo, ha pedido a los madrileños que estén atentos a todas las indicaciones que se dan desde el Ayuntamiento a través de la página web municipal, Twitter, los medios de transporte -la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Metro y Cercanías- y los medios de comunicación.

Ha confirmado que el nuevo protocolo contra la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) de Madrid entrará en vigor el próximo 8 de octubre.

El documento se tiene que aprobar en Junta de Gobierno y con posterioridad se debe publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Sabanés ha indicado que el nuevo protocolo incorpora alegaciones que mejoran o coinciden con su objetivo fundamental, que es salvaguardar la salud del conjunto de la ciudadanía.

Se trata de "actuaciones excepcionales", que pretenden "afectar lo mínimo posible", pero teniendo en cuenta que se adoptan medidas "de urgencia" ante una situación que puede tener un efecto negativo en la salud pública, ha señalado.

"Estamos viendo las últimas alegaciones de los partidos políticos", ha apuntado la delegada, quien ha agregado que "no hay una gran modificación del protocolo".

Ha resaltado que "la gente nos ha dicho de manera sistemática que la salud es el bien a proteger y, por lo tanto, hay que ser todavía mucho más contundentes", aunque ha admitido que habrá otra gente que diga que el protocolo le produce molestias.

Según el texto aprobado de forma inicial en Junta de Gobierno en junio, el protocolo contará con cinco escenarios de restricción, uno más que el actual, y afectará tanto a los coches como a las motocicletas en función de sus distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Será más restrictivo que el actual -en vigor desde enero de 2016-, lo que permitirá al Ayuntamiento de Madrid reducir de forma más drástica las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) en picos de contaminación.

Seguirá habiendo tres niveles -preaviso, aviso y alerta- en función de los cuales se irán aplicando los distintos escenarios de restricción.

Con el "compromiso" de proteger la salud de los madrileños, el nuevo protocolo anticipará las restricciones a la circulación que además afectarán a los vehículos más contaminantes y no a la mitad de la flota según tengan matrícula par o impar, como sucede ahora.

En cuanto a los escenarios, el primero será de aviso e información, en el segundo habrá una limitación del aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean CERO o ECO y no podrán circular por el centro los coches sin distintivo ambiental. Hasta ahora no se restringía la circulación en este escenario.

En el escenario 3, la restricción de circulación se extenderá al conjunto de la ciudad para todos los coches que carezcan de etiqueta ambiental.