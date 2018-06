770 420

Tailandia clausura la playa de la película 'La playa' por la masificación turística

Las visitas masivas han provocado un grave deterioro del ecosistema

Maya Bay se convirtió en lugar de culto pese al fracaso de 'La playa'

Los turistas se bañan en las aguas de Maya Bay. Imagen: Dreamstime.







Los estragos de la masificación turística han forzado una difícil decisión de las autoridades de Tailandia: el cierre desde hoy, hasta el próximo 1 de octubre, de una de sus playas más famosas. Maya Bay, ubicada en una diminuta isla del archipiélago de Ko Phi Phi, en el sur del país, es una cala paradisíaca de arena blanca y aguas turquesas, rodeada de un paisaje rocoso muy singular. O, al menos, así era.

El hecho de que Tailandia se haya convertido en uno de los destinos preferidos de vacaciones para viajeros de todo el mundo ha disparado los visitantes que cada verano se acercan a Maya Bay bajo la promesa de abrazar un paraíso salvaje sobre la Tierra. El parque natural que se encuentra en la misma isla, Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park, podría recibir hasta 2,5 millones de personas a lo largo de este año, según los cálculos del departamento dedicado a la conservación de estas áreas (DNP, en sus siglas inglesas). La tendencia indica que la cifra de visitantes asciende anualmente en medio millón, lo que hace insostenible el adecuado mantenimiento del entorno. Durante los cuatro meses de cierre que empiezan justo hoy, los especialistas aprovecharán para analizar y determinar los daños sufridos en la bahía y trazar un plan para su recuperación que, previsiblemente, también incluirá medidas de reducción de turistas en el resto del año.

En concreto, lo que preocupa con respecto a Maya Bay es el deterioro de su gran arrecife de coral, dañado por la ingente cantidad de barcas y naves de todo tipo que transitan la costa de la isla desembarcando y embarcando a turistas que se quedan, de media, un par de horas en la bahía. Tampoco la cosa invita a mucho más. La relajante estampa que inmortalizó el cineasta Danny Boyle en la película La playa (2000) se ha convertido en un paraje ruidoso y lleno hasta rebosar de turistas que buscan un rincón en el que plantar su toalla y que dejan, en muchas ocasiones, un reguero de basura como rastro.

"Tenemos un país maravilloso, pero hay que proteger nuestros recursos naturales, y sabemos que todos los barcos que vienen a la zona están impactando sobre el arrecife de coral", ha explicado a la BBC Thon Thamrongnawasawat, un asesor del Departamento de Parques Nacionales (DNP). "No vamos a cerrar esto para siempre, pero tenemos que hacer algo para salvar el mar, y vamos a empezar con Maya Bay", ha concluido.

Fracaso en el cine, pero éxito del mito natural

El caso de Maya Bay resulta curioso. No saltó a la fama por una película de éxito, como sucede con otros lugares de culto. De hecho, el filme que capturó el contorno de su arena en celuloide fue uno de los grandes fracasos en la carrera de Leonardo DiCaprio y la de su director en su puesta de largo hollywoodiense. Danny Boyle aún disfrutaba de la fama mundial que le había reportado Trainspotting (1996), cinta que también catapultó al estrellato al actor escocés Ewan McGregor. La playa supuso su gran lanzamiento al mercado de Hollywood, y la decepción fue mayúscula, aún contando con DiCaprio como cabeza de cartel, convertido en estrella por obra y gracia de Titanic tres años antes.

Entonces, DiCaprio buscaba una película relevante para sobreponerse a la resaca de su mayor éxito hasta la fecha, tras un par de títulos menores. Eligió este filme de acción con una bella coprotagonista francesa y un cineasta de prestigio europeo. La belleza de Maya Bay, sin embargo, no le sirvió de talismán. "Difícil imaginar bodrio más redondo que este naufragio de DiCaprio", escribió el crítico de cine Ángel Fernández- antos para El País. "Previsible y efectista", la describió Carlos Boyero en El Mundo. En EEUU tampoco fueron mucho más amables. El propio The New York Times la tachó de "insustancial" y la acusó de que no tenía nada que contar.

Pese a todo, La playa no acabó con las respectivas carreras de Boyle y DiCaprio -el uno se resarció con el filme de zombis 28 días después; el otro, con Gangs of New York (Martin Scorsese) y Atrápame si puedes (Steven Spielberg) dos años después-. Pero el paso de los años ha demostrado que el filme funcionó como poderosísimo instrumento del Gobierno de Tailandia para atraer turistas a su país y, en concreto, a Maya Bay. Y como suele pasar con estas cosas, fue peor el remedio que la enfermedad.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias