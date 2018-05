El impacto económico correspondiente a los efectos del tabaco suma 7.695 millones euros

Debería prohibirse la venta y el consumo de tabaco y porros en toda España.



También deberían prohibirse los vehículos de motor que funcionen con gasolina y diésel.



Si el Gobierno quiere recaudar impuestos, los puede recaudar, pero de otras cosas.



Lo que es intolerable e injusto es que los no fumadores y quienes nos desplazamos siempre en bicicleta tengamos que morir de cáncer de pulmón por culpa de gentuza que se dedica a echar humo, tanto por la boca como por el tubo de escape.



Yo no me pienso sacar el carné de conducir hasta que todos los vehículos (coches, motos, furgonetas, camiones) sean 100 % eléctricos. Y toda la gente joven (yo ya no lo soy, a mis 105 años de edad, claro) debería hacer esto: si has cumplido los 18 años de edad, no te saques el carné de conducir. Espérate a que algún día -no se sabe en qué año, siglo o milenio- todos los vehículos sean 100 % eléctricos.



Porque, encima, el planeta Tierra está hecho una auténtica mi-er-da, con tanto avión (los aviones también deberían ser eléctricos), tanto crucero por el Caribe y tanto coche de mi-er-da. ¡Estoy hasta los co-jo-nes desde hace un montón de décadas!