Un proyecto español gana el Premio Natura 2000 de Comunicación de la CE

Bruselas, 17 may (EFE).- El proyecto español Life Activa Red Natura 2000, desarrollado por SEO/BirdLife y EFEverde, ganó hoy en la categoría Comunicación de los Premios Natura 2000, con los que la Comisión Europea (CE) reconoce las mejores iniciativas financiadas por el programa Life en favor de la mayor red de espacios protegidos del mundo.

El proyecto, desarrollado entre 2012 y 2017 por SEO/BirdLife y EFEverde de la Agencia Efe para mejorar el conocimiento de la Red Natura 2000 e incidir en la necesidad de implicar a todos los sectores asociados, había quedado finalista junto a las iniciativas de Francia, Alemania, Grecia, Portugal y Bulgaria.

En declaraciones a Efe, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha asegurado que el premio "es un sueño hecho realidad, que demuestra que la alianza entre comunicación y conservación es una pareja ganadora".

"Es además una oportunidad en un momento político difícil para recordar que conservar la naturaleza es la mayor de las expresiones democráticas, pero la naturaleza necesita financiación y no vale la excusa de que no hay dinero. Podemos eliminar los gastos de lo que no es sostenible", ha considerado.

Para Arturo Larena, director de EFEverde, este reconocimiento pone de manifiesto que "el periodismo ambiental, de calidad y honesto, en colaboración con fuentes de información fiables, es la mejor herramienta para transmitir a la sociedad los valores que hacen mejor a Europa".

En su opinión, el premio de Comunicación "certifica que el proyecto ha funcionado, que ha cumplido las expectativas y que todos los departamentos de una agencia de información generalista como es Efe se han implicado en transmitir los valores de la Red Natura".

"Hay que seguir apoyando los proyesctos Life y ese gran patrimonio que nos une a todos los europeos, que es la Red Natura 2000", ha subrayado.

Otros cinco proyectos españoles habían pasado a la final, entre ellos la iniciativa liderada por la Fundación Biodiversidad para la protección de la Red Natura marina en la categoría de Conservación y un proyecto para la minimización del impacto de las actividades deportivas en Menorca en el apartado de Reconciliación de Intereses/Percepciones.

La Fundación Global Nature y su proyecto de producción agrícola sostenible, junto a la iniciativa impulsada por un grupo local sobre turismo sostenible en el Valle del Ambroz (Cáceres), competían en el apartado de Beneficios Socioeconómicos, y el proyecto conjunto entre cinco países para la recuperación del cernícalo primilla en Bulgaria lo hacía en el apartado de Cooperación Transfronteriza.

Además, el Premio Ciudadano, que se otorga por votación popular y al que este año concurría como favorita la iniciativa española "Otoño mágico en el Valle del Ambroz", ha recaído, con más de 57.000 votos, en el proyecto de Portugal "School of nature" (Escuela de Naturaleza).

Los Premios Natura 2000 han cumplido cuatro años con 25 finalistas de 17 países y en los que España se ha situado a la cabeza con seis proyectos, una cifra récord desde que la CE instaurara en 2014 estos galardones para reconocer las mejores iniciativas en favor de la Red de espacios protegidos Natura 2000.

Este año, la convocatoria ha recibido 75 solicitudes de 26 estados miembros y la categoría de Conservación ha vuelto a ser la más popular, con 31 solicitudes, seguida de la de Comunicación (22), la de Reconcicliación de Intereses y Percepciones (10), Beneficios Socioeconomicos (7) y Cooperación y Establecimiento de Redes Transfronterizas (5).

La entrega de los Premios Natura 2000 es la antesala de la celebración el próximo 21 de mayo del Día Europeo de la Red Natura 2000, una efeméride que se instauró el pasado año impulsada por el proyecto Activa Red Natura 2000.

La iniciativa, consistente en la recogida de apoyos populares a través de fotografías con las manos en un gesto que simulaba una mariposa, resultó además premiada en 2015 con el Premio Ciudadano.

