C's exige diálogo entre administraciones para abordar la contaminación en Madrid

Madrid, 9 feb (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha exigido hoy un diálogo entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para "abordar el problema de la contaminación" en la ciudad.

En declaraciones a los medios, Villacís ha dicho que su partido no está "ni con el Ministerio, ni con el Ayuntamiento" ya que "tampoco se ha hecho nada desde el Congreso, no se ha impulsado ninguna medida" y el Consistorio, "aparte de preocuparse", no ha impulsado medidas positivas para paliar una contaminación cuyos datos "son peores que el año pasado".

"Lo que tienen que hacer es, verdaderamente, sentarse porque el problema de la contaminación trasciende al Ayuntamiento de Madrid y está afectando a muchas ciudades, pero las competencias necesarias para combatir la contaminación no le pertenecen en exclusiva al Ayuntamiento de Madrid", ha explicado la edil de Ciudadanos.

Por todo ello, porque considera que es "urgente y necesario", ha demandado Villacís que se celebre una reunión entre las distintas administraciones con competencias en materia de contaminación que ponga fin, o al menos lo intente, a la polución en la ciudad.

