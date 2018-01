800 551

Sabanés insiste en que todo el procedimiento para comprar Bicimad es correcto

Madrid, 18 ene (EFE).- La delegada de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Inés Sabanés, ha asegurado hoy que "todo el procedimiento" para comprar Bicimad es "correcto" y que "múltiples documentos" avalan el precio de la compra, que ascendió a 10,5 millones de euros más IVA.

Inés Sabanés ha respondido de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de Madrid, a preguntas de la prensa sobre la información publicada hoy en el ABC sobre que la empresa municipal falseó informes para justificar la compra de Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas de Bonopark, que amenazaba con ir a concurso de acreedores.

"No tengo nada que decir, le he dicho que todo el procedimiento es correcto", ha dicho Inés Sabanés en una rueda de prensa en la que ha defendido que la EMT es una empresa mercantil que por lo tanto no está sometida a los mismos controles que el Ayuntamiento.

"Hay múltiples documentos que avalan el precio, lo que costaba el material, las expectativas de futuro", ha asegurado la delegada, que ha dicho además que una auditoría encargada con posterioridad a una empresa con "una alta cualificación" ratifica la acción municipal.

El contenido de la auditoría no se ha trasladado ni a los grupos municipales ni a los medios de comunicación, aunque según ha dicho hoy la delegada se encargó porque se estaba "poniendo en tela de juicio el trabajo de una empresa" de "una solvencia incuestionable".

Inés Sabanés también ha dicho a los periodistas que si en tiempos anteriores -en referencia a los gobiernos del PP- hubiera habido un seguimiento "tan exhaustivo" de la actividad municipal "seguramente" no se habría llegado a los niveles de corrupción que hubo en Madrid.

La presidenta de la EMT, además, ha recordado que Ahora Madrid heredó una "situación terrorífica" tanto en la empresa como en el servicio de Bicimad, que estaba a punto de desaparecer porque la empresa que lo gestionaba denunciaba pérdidas millonarias.

"Empezamos conversaciones -con la empresa- en orden de lo que nos estaban exigiendo los grupos y la ciudadanía para poner solución a una situación que abocaba a que el servicio no se pudiera mantener", ha dicho la delegada, que ha explicado que tras esa situación se realizó la "transmisión de un contrato que es motivo de un negocio mercantil" entre las dos empresas, la EMT y Bonopark.

Sabanés ha dicho además que en todo momento se ha "atenido" al mandato del consejo de administración de la EMT, donde se resolverá en su opinión la situación porque "lo contrario es generar incertidumbres.

El PP asegura que presentará una querella contra Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alvaro Fernández de Heredia, para determinar si se ha producido una malversación de caudales públicos en la municipalización de Bicimad.

El PP denunció que ningún informe oficial avaló los 10,5 millones abonados por el Ayuntamiento para adquirir el servicio a la concesionaria, Bonopark, y pidió una comisión de investigación para esclarecer el proceso de contratación, ya que la valoración del coste de Bicimad se hizo, según esta formación, "en folios en blanco sin membrete, sin firma".

