Cs: Carmena solo ejecutó 4.000 euros para la incineradora de Valdemingómez

Madrid, 29 dic (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha denunciado hoy que el Gobierno municipal de Ahora Madrid reservó este año un presupuesto de cinco millones de euros para la planta de Valdemingómez, de los que solo ha ejecutado unos 4.000 euros para servicios auxiliares.

Durante una visita al distrito de Villa de Vallecas, Villacís ha considerado que éste es un ejemplo "paradigmático" de la gestión de Ahora Madrid y ha instado a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, a dar una respuesta a los vecinos que se quejan de los fuertes olores de la incineradora de Valdemingómez.

La portavoz de Ciudadanos ha indicado que lo más preocupante es la incertidumbre en la que viven los vecinos porque no saben hasta qué punto les puede estar afectando a su salud.

Ciudadanos ha participado en distintas mesas de debate sobre la planta de Valdemingómez, que no han llevado a ningún sitio, y Ahora Madrid contrató una consultoría para que hiciese un informe en octubre de 2016 que tenía que estar terminado en el plazo de seis meses y del que "tampoco se ha sabido absolutamente nada", ha precisado Villacís.

La formación naranja planteó este problema en el Pleno de la Junta Municipal de Villa de Vallecas y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y propuso que se hiciese un informe para analizar el impacto que la incineradora de Valdemingómez podía tener sobre la salud de los vecinos de Villa de Vallecas.

Villacís ha recordado que esa propuesta salió adelante, pero no saben nada del informe de Madrid Salud.

"No nos han dicho nada, pero no saben los vecinos cómo les afecta a su salud el aire que están respirando. No lo podemos permitir. Necesitan que su Ayuntamiento se implique con ellos", ha resaltado.

