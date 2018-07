Trump ordena a la OPEP que "reduzcan los precios ahora" e Irán pide que se calle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado nuevamente a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de hacer subir los precios de la gasolina e instó a los miembros del grupo a hacer más, a través de Twitter. Hossein Kazempou Ardebili, representante de Irán ante la OPEP, ha declarado que los tuits del presidente de EEUU encarece en 10 dólares el barril y pide a Trump que detenga "este método".

"El monopolio de la OPEP debe recordar que los precios de la gasolina están subiendo y ellos están haciendo poco para ayudar. Más bien están impulsando los precios al alza, en momentos en que Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy pocos dólares. Esta debe ser una vía en ambos sentidos. REDUZCAN LOS PRECIOS AHORA!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

