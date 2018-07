Tensión en el mercado de petróleo: Trump, Libia, Irán, Arabia Saudí...

Se avecina una semana interesante para los mercados financieros y el petróleo no va a ser menos. Donald Trump, presidente de EEUU, anunció este sábado que Arabia Saudí iba incrementar su producción de petróleo en dos millones de barriles por día. Poco después, aparecía el representante de Irán en la OPEP asegurando que Riad no tiene capacidad para incrementar en esa cantidad el bombeo. Por si esto fuera poco, varias fuentes ya aseguran que cientos de miles de barriles de petróleo se están quedando atascados en los puertos de Libia por los enfrentamientos internos en el país.

El sábado el presidente de EEUU anunció a través de su cuenta de Twitter había hablado con el rey Salman de Arabia Saudí por los problemas que está sufriendo el mercado de petróleo: "He pedido a Arabia Saudí que incremente la producción, quizá hasta 2 millones de barriles, para compensar la diferencia... los precios están altos ¡Él (Salman) se ha mostrado de acuerdo!

Trump cree que Riad debe incrementar la producción para compensar las caída en países como Venezuela e Irán. Además, el presidente de EEUU no ha dudado en llamar "manipuladores de precios" a los miembros de la OPEP en declaraciones a varios medios durante el fin de semana. Esta nueva discusión se produce a pesar de que la OPEP llegase a un acuerdo para incrementar su producción en un millón de barriles hace poco más de una semana, acuerdo que Trump celebró públicamente.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!