Las emisiones de CO2 en España aumentan en un 22% en un año

El país regresa a los niveles de 2008 con 46,5 millones de toneladas

Las emisiones de CO2 generadas por el carbón en España alcanzaron los 46,5 millones de toneladas equivalentes en 2017, lo que supuso un incremento del 22% con respecto a 2016 y volver a los niveles de 2008. El impacto de la descarbonización en España

Así lo refleja un informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad con datos del Registro Nacional de Emisiones (Renade), en el que se recuerda que las plantas de carbón produjeron el año pasado el 17,4% de la electricidad.

El pasado año se produjo un fuerte incremento de la electricidad generada por el carbón como consecuencia de la sequía, que provocó una fuerte reducción de la producción hidroeléctrica que tuvo que ser compensada con combustibles fósiles.

Endesa emitió algo más de la mitad de todas las emisiones relacionadas con el carbón, seguida de EDP con un 21%, Gas Natural, un 12%, Viesgo, un 9% e Iberdrola un 6% del total nacional.

El Observatorio de la Sostenibilidad explica que Europa tiene un compromiso de descarbonización completa del sistema eléctrico para 2050 y la mayoría de los países europeos tienen un calendario de cierre de las plantas de carbón.

Cierre de minas de carbón

En el caso de España, el 1 de enero de 2019 se cerrarán las minas de carbón que no puedan subsistir sin ayudas públicas, según establece la Unión Europea, lo que, según este informe, significa que cerrarán todas.

Un año y medio después, el 1 de julio de 2020, no podrán operar las centrales térmicas que no hayan realizado las reformas necesarias para reducir sus emisiones contaminantes. A este respecto, el informe sostiene que en el caso del CO2 no existe una solución viable económicamente, algo que, en principio condena la operación de las plantas de carbón.

