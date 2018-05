El petróleo sube un 3% y marca máximos desde noviembre de 2014 tras la ruptura del pacto nuclear

Conversación ficticia.



-Buenos días. Señor Presidente



-Buenos días, Jim (Mattis). Seguro que vienes a echarme el sermón ¿no? Lo hecho, hecho está.



-Se acuerda lo que le dije cuando atacamos Siria…



-¿Lo de que si me precipito, América adquirirá compromisos que quizá no le interesen?



-Sí.



-Pero en este caso… Los israelíes tienen razón… Mira todos los dossieres… Son un montón de papeles…



-Sr. Presidente. Usted se va a reunir con los norcoreanos, después de años de sanciones. Eso no ha impedido que tengan la bomba.



-¿A dónde quieres llegar?



-A qué nos estamos equivocando radicalmente. Irán es un enemigo menor. Es musulmán y es odiado por todos los demás musulmanes suníes. Es un enemigo contenido y además impide que Arabia se convierta en una amenaza para la política económica de EEUU. En cambio, va a firmar un acuerdo con Corea del Norte que es el perro de presa de China. Y China sí es nuestro principal adversario. Aún no lo llamaría enemigo pero lo será pronto. Lentamente está maniobrando para asfixiarnos económicamente. Es como una serpiente constrictora. Está ganando la guerra Sr. Presidente.



-Pero John (Bolton) me ha dicho que si el precio del petróleo sube ellos no pueden seguir comprando tan caro para hacer sus reservas. Ves. Yo también sé cosas. Si el petróleo es más caro el comercio a larga distancia de los chinos es más caro, son menos competitivos. Eso es matar dos pájaros de un tiro. Ya ves. No era tan difícil. Además no podemos dejar solos a los israelíes. Son nuestros únicos aliados en la región.



-Entonces Jerome Powell tendrá que subir los tipos más. Es lo que se murmura en los corrillos de la FED.



-Pues eso que me lo diga a mí.



-Sr. Presidente, necesitamos tiempo para cortarle la cabeza a la hidra de la globalización. No podemos ir por ahí dando palos de ciego. Lo de Siria fue un aviso. Y deberíamos aprender de ello. A fin de cuentas, la seguridad de la globalización descansa en la seguridad que proporcionamos nosotros gratis. Extrañamente América se ha convertido en el país más comunista del mundo. Qué ironía. Proporcionamos el bien público seguridad, gratis al resto del mundo. China puede mandar sus mercancías tranquilamente, porque la seguridad la paga EEUU. El coste de esa seguridad debería ser financiado por el transportista de mercancías. Nosotros sólo les enviamos dinero. Sólo deberíamos pagar esa seguridad. El riesgo de pérdida es de quién envía las mercancías hasta su entrega. Debe pagarlo China. Nos toman por idiotas. Nos distraen con Irán y Corea del Norte.