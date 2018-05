El petróleo Brent se aproxima a los 76 dólares, en máximos desde 2014

como se nota que nadie de aqui, (ni siquiera el pro-petroleo de oped) se ha leido la tesis del petroleo de francisco garcia parames, (que no es el unico que ha hablado de ella)



no tiene nada que ver con trump, ni nada, afecta si, pero el fondo real, es otro.



el petroleo sube, porque durante el tiempo de bajada ha habido deficit de inversion, a menos oferta, y la misma o mas demanda, (no parara de crecer al 1% al año durante 10 años mas) el precio sube.



la tesis sostiene que se movera en torno los 90 dolares., ni los 150 que llego ni a los 29 que estuvo.



leer la tesis