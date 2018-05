La subida del barril de 'Brent' pone en jaque medio punto del PIB español

España tiene mucho petróleo y gas pero las que mandan que son las eléctricas amenazan cualquier hallazgo que se vislumbre. Gran parte de la factura que pagamos se va en impuestos para mantener chiringuitos de amiguetes. Así un país no puede dirigirse a otro sitio que no sea la ruina , esa en la que estamos pero de la que los políticos se consideran ajenos.



Decir que Mariano Rajoy no es culpable me parece una sandez porque no ha destapado ni ha hecho nada para poner fin a décadas de corrupción masiva. El se quiere hacer el mártir pero esta vez no va a colar.