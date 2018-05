La demanda de crudo lleva ya casi un año por encima de la oferta mundial

El libre mercado es una falacia que no tienen nada que ver con la demanda, ya que esta está modulada por la oferta y por la prensa mercenaria que trabaja para los lobbies para crear necesidades innecesarias o para enfocar el consumo según los intereses de la oferta. Los consumidores estamos completamente manipulados por intereses de grupos empresariales, multinacionales etc. De la dictadura del proletariado del comunismo se pasó a la dictadura del empresariado del liberalismo. Los grupos petrolíferos acordaron disminuir la producción del petróleo para que no cayeran los precios y ahora la demanda supera a lo oferta y suben según intereses ajenos al libre mercado.