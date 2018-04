Dónde están los 'pozos' de crudo en bolsa

La crisis geopolitica.



Antiguamente llamaban guerra fria.



Que alboroto hay en el gallinero, porque el precio del petroleo llegue supuestamente hacer el oro negro que era.



Ahora bien, el pato donald trump, millonario escentrico por mucho que moleste al gallinero no podra impedir que la historia siga su curso.



Hay paises que consumen una barbaridad de petroleo ( refinado) sin que nadie les diga nada. amenaxan conque el coche electrico es solucion, Señores piensen que la infraestructura para estos y su popularizacion es y sera lenta y costosa.



De momento no mal gasteis el petroleo.



El petroleo al alza seguramente sera un bien de lujo que no todos se podran pagar.



Dejaros de teorias belicas lo importante es que el mundo sea mas justo para todos.



la quimera del hoy?



QUE SI SUBE LA ACCION DE ESTA O AQUELLA SIEMPRE EL MUNDO CAPITALISTA SACANDO PROVECHO DE LA NECESIDAD DEL PROJIMO..