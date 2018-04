Trump dispara contra la OPEP y el petróleo: "Los precios son artificialmente altos"

A este individuo mal educado arrogante, cree que esta o sigue creyendo que lo que diga el se har'a si o si.



a mi modo de ver tiene muchos frentes abiertos, y asi habra un problema gordo pues los petroleros pondran sus condiciones y gustele o no a este Pato Millonario, no se le puede llevar la contraria hasta que llegue el momento de hacerlo.



se pondra verde y dira bobadas, pero la razon se impondra a la insensatez de este numero uno de sobrados e egolatras.



aun cree que el mundo esta a sus pies.



cuidadito señores este personaje puede causar destrozos en el mundo, sin importarle un pepino.



Las cosas giran como debiera y no porque lo diga Trump.