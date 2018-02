Señores infórmense un poquito, antes de escribir información sin ninguna veracidad:



1º las reservas de litio a nivel mundial, son suficientes, para atender la demanda global.



2ª se están invirtiendo en nuevas tecnologías extractivas más rentable e ilimitadas.



http://forococheselectricos.com/2018/02/desarrollan-una-nueva-membrana-capaz-de-extraer-litio-del-agua-del-mar.html



3º en los próximos años saldrán vehículos con ratios de prestaciones y kilometraje que dejaran a los coches térmicos de la edad de piedra (baterías de electrolito sólido, de sodio, nuevas químicas mejoradas etc...)



4ª los fabricantes tradicionales del mundo de la automoción, están muy interesados en alargar el máximo sus planes de amortización de los motores de combustión. Son muy poderosos e influyentes. (Publicidad en los medios, amigos bien colocados en puestos de toma de decisiones estratégicas, planes de pensiones europeo, etc...) a este grupo añadirle las petroleras



5ª nos venden los coches eléctricos con un sobrecoste, porque simple y llanamente quieren, y les interesa seguir, con su plan de negocio, nocivo para nuestra salud y anclado en el pasado.



6ª si uno se para a echar unos cálculos realistas. Incluso con ese sobre coste de una media de 9000€, a largo plazo sale rentable el coche eléctrico. El precio abusivo de entrada, se compensa con el precio por cada 100 km recorridos (entre 1€ y 1,50€ dependiendo de tarifa), mantenimientos casi inexistentes (no hay aceites ni correas, ni filtros, salvo el del polen). Impuesto de circulación más barato, poder circular pese a las restricciones de contaminación. Zona de aparcamiento gratuito etc..



7º la desinformación interesada por los medios (mucho estomago agradecido) hacia el coche eléctrico, es de vergüenza ajena. No creáis todo lo que se vierte en la caja boba o en la prensa de siempre, pues son influenciadas por un corte de director, que atiende a unos intereses por patrocinios. (Que tarda más de 24 horas en cargarse, que contamina más que uno de combustión, etc., etc... todo mentira)



8º la inmensa mayoría de la gente recorre menos de 100 km diarios con el coche (más que suficiente con un coche eléctrico actual) y si te haces 2 o 3 viajes al año largos con el coche, incluso te compensa alquilar coche de combustión, para esas ocasiones.



9º estoy convencido que si probáis un coche eléctrico en un concesionario (nissan- leaf / Hyundai – ioniq / bmw – i3 / Renault – Zoe / kia -Soul), probáis las prestaciones y hacéis cuentas, deseareis tener un vehículo eléctrico en vuestras vidas. Ya no hablo de Tesla, que juega en otra liga de precios y prestaciones, para los mortales



10º la disrupción del negocio de la movilidad esta próxima, más de lo que la gente se piensa. Y el que no se mueva en la dirección correcta, no saldrá en la foto.



