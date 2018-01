Bolivia quiere ser la Arabia Saudí del litio y avisa: "Vamos a poner el precio a todo el mundo"

Veo que Morales no se entera de que el litio es un commodities, tu puedes poner el precio que quieras pero es el mercado el que lo fija y tu te tendrás que adaptar a el o no venderas nada.



El "chollo" del litio se puede acabar en menos de lo que se piensa si sacan las baterias de grafeno, y todo ese "desierto" se te quedara como estaba, al igual que los paises petroleros están intentando vender todo el que pueden ahora, antes de que se les acabe el mercado de los coches térmicos, así deberían hacer todos los del litio, maxime cuando las baterias de litio se pueden reciclar y volver a usar.



Hay algunos que no aprenden...