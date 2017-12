Arabia Saudí subirá el precio de la gasolina un 80% a partir de enero

Arabia Saudí pretende acabar con los subsidios energéticos a largo plazo

Arabia Saudí planea aumentar los precios nacionales de la gasolina y el combustible para aviones en enero, como parte de un programa para eliminar gradualmente los subsidios a la energía en un momento en el que el reino está intentando reformar su economía y equilibrar el presupuesto, según una fuente cercanas a las negociaciones.

Se prevé que los precios de la gasolina aumenten en un 80%, mientras que los precios de los combustibles para aviones aumentarán hasta alcanzar promedios internacionales, según ha asegurado la fuente, que ha pedido no ser identificada porque el asunto no es público. La gasolina y otros combustibles como el diésel, el queroseno y el fuel oil pesado verán incrementos de precios graduales durante varios años, asegura la fuente consultada por Bloomberg.

Los precios tienen mucho recorrido

Excluyendo el combustible para aviones, los precios no llegarán a niveles internacionales hasta el 2023 como muy pronto, y posiblemente no sea hasta 2025. Las tarifas eléctricas no se incrementarán directamente, pero aumentarán gradualmente con otros precios de la energía, dijo la persona. El Ministerio de Finanzas, que supervisa el programa de reforma de subsidios, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El nuevo plan representa un calendario más lento para la eliminación de los subsidios, dentro de un programa a través del cual el gobierno intenta compensar el impacto de las medidas en una economía que tiene problemas. Las autoridades ya redujeron los subsidios en diciembre de 2015 después de años de debate, mientras que los precios del petróleo se desplomaban.

Más tarde, las autoridades aseguraron que los eliminarían por completo en 2020, como parte del plan Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman para la era posterior al petróleo.

El mayor exportador de petróleo del mundo está luchando para hacer frente a los bajos precios y recortes de gastos destinados a reducir un déficit presupuestario, que alcanzó aproximadamente el 15% del producto interior bruto en 2015. La economía se contrajo en los dos primeros trimestres de este año.

El ministro de Finanzas, Mohammed Al-Jadaan, explicó en una entrevista en octubre que los precios de algunos productos energéticos nacionales subsidiados subirán hasta alcanzar niveles internacionales más tarde de lo que se había previsto con anterioridad. Las autoridades no se apresurarán a equilibrar el presupuesto para 2019 para evitar dañar el crecimiento, aseguró.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social anunciará el martes los detalles de un programa de transferencias de dinero, conocido como 'Cuenta del Ciudadano', según la televisión estatal. Los funcionarios han dicho que los pagos, destinados a compensar a los saudíes con bajos y medianos ingresos, comenzarán antes de la próxima ronda de recortes de subsidios sobre los precios.

