Activistas piden a Juncker que impida la renovación del glifosato en la UE

Bruselas, 27 nov (EFE).- Una treintena de activistas de la plataforma "Stop Glifosato" pidieron hoy al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, que impida la renovación de la licencia del glifosato por cinco años más en la Unión Europea (UE), el mismo día en que los países tratan de lograr un acuerdo.

La manifestación se produce durante la reunión de expertos de la UE, en un comité de la CE, que se celebra esta tarde en Bruselas, y en la que intentarán lograr un acuerdo sobre la licencia, tras la falta de consenso en la última reunión y a pocas semanas de que expire la autorización actual.

Los ecologistas se concentraron bajo la lluvia en el corazón del barrio europeo con una pancarta en la que se podía leer "Democracia vs. Glifosato", para pedir que la CE, en el caso de que no haya acuerdo entre países y tenga que tomar la decisión sobre la renovación del pesticida, se decante por el "no".

Los activistas hicieron una actuación en la que dos de los manifestantes, que vestían caretas de Juncker y del comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, tenían que decidir si ponerse del lado de Monsanto, una de las multinacionales que utiliza este pesticida, a la que representaron con dos caretas de calaveras, o del de los ciudadanos europeos.

El eurodiputado español de Equo, Florent Marcellesi, en declaraciones a Efe, pidió que la CE y los Estados miembros "escuchen al Parlamento Europeo (PE) y a la ciudadanía", y destacó que el glifosato "es malo para la salud, las personas y el medioambiente".

Asimismo, Marcellesi consideró que "hay un conflicto de intereses clarísimo entre Monsanto y el glifosato" y subrayó que "existen alternativas saludables" para sustituir al pesticida más utilizado en la Unión Europea.

Por su parte, un portavoz de Monsanto dijo a Efe que la seguridad del glifosato "ha sido avalada por las autoridades científicas europeas (ECHA y EFSA), las autoridades de Estados miembros como el BfR Alemán, y por las de países de todo el mundo como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Japón, entre otros".

"Atendiendo a los criterios científicos, lo oportuno es proceder a su renovación durante el periodo máximo establecido en la normativa europea", consideró.

Para la renovación de la licencia de este producto es necesaria una mayoría cualificada en los votos de los 28, que no se ha logrado hasta la fecha, pero la UE está obligada a tomar una decisión contrarreloj, dado que la licencia actual expira el 15 de diciembre.

La CE rebajó su texto inicial de diez a cinco años, pero para lograr su adopción hace falta un apoyo por mayoría del 55 % de los países, que representen el 65 % de la población, de lo contrario la decisión quedará en manos de la CE.

