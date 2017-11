¿Por qué Alemania se está 'llevando' toneladas de oro de EEUU, Francia e Inglaterra?

Los Alemanes saben que esto del Euro, la Unión Europea, el BCE, Etc..., es un desastre y reventara dentro de poco, por eso las familias de Alemania, como el Banco no les da nada por sus ahorros, los tienen fuera del Banco y del Euro, en Oro, monedas ,lingotes, etc. Dentro de lo malo, por lo que pueda venir, el Oro siempre vale.



No lo digo yo, lo dice la Historia.