El petróleo supera los 60 dólares después de más de dos años sin hacerlo

La economía ficticia;



QE la compra de deuda de líos países de UE europea se desgasta y ya compro demasiado que distorsionó la real economía.



Ya no se sabe cuantos miles de millones tiene a su cargo el banco europeo



Lo mismo sucede con el petróleo .



Los inventarios comienza a presentar saldo negativo y es la hora que suba como debe de ser el precio del oro negro,



Es pura especulación la economía de mercados.



Falta haber si la paga el oro o el cobre pues el carbón es inaceptable su uso



No me alargó pues hay mucha tela.