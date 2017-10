Lo que sea necesario para que suba el petróleo: Arabia Saudí planea los mayores recortes de su historia

arabia saudi, habeis centrado vuestro dinero de petroleo en hoteles luejos ferraris y edificios de 800 metros de altura....,



que vendais petroleo ganado dinero eso no me importa, de verdad, porque es un negocio, lo que si me importa es con la prepotencia que vais por el mundo y vuestros lujos absurdos que si yates de oro...



noruega vendio muchisimo petroleo tambien, como vosotros...., pero en vez de contruir edificios de 800 metros o bañaros en piscinas de oro..., fundo un fondo soberano de pensiones y que ahora esta valorado en 1 billon de euros, o bien mil billos de dolares...



con ese fondo se garantizan unos dividendos anuales, que si quieren, pueden hacer que ningun noruego tenga que trabajar nunca mas...., o bien que cualquier noruego no tenga que preocuparse de su pension en su vida, pues la tendra, trabaje o no.



ESO, yo lo valoro mucho y eso, eso es lo que VALE de VERDAD



comprar ferraris y oro por tonelatas para luego comertelo, eso no lo valoro tanto.