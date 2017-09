La 'SuperCuenca' Pérmica podría albergar hasta 70.000 millones de barriles de petróleo

El delirio de grandeza también es conocido como megalomanía y es una idea y un comportamiento de grandiosidad, una falta de empatía y una necesidad de admiración exagerada, que puede venir acompañada de uno o varios trastornos mentales.



Algunas características de la persona con delirios de grandeza son las siguientes:



Se consideran muy importantes y creen que los demás de igual manera así los ven.



Exageran sus logros y capacidades, esperando ser reconocidos como superiores, se ocupan demasiado en fantasías de ilimitado poder, éxito, belleza, brillantez, etc., exigen excesivamente la admiración de los demás, se muestran en ocasiones arrogantes y soberbios (as), son pretenciosos (as) exigen trato especial y que se cumplan sus deseos, tienden a sacar provecho de los demás y no son empáticos.



Padecen de una vanidad exagerada, pueden llegar a creer que tienen poderes divinos o cierta belleza o inteligencia que nadie mas posee. Por lo tanto son personas que viven fuera de la realidad.