El precio de las tierras raras se dispara en el peor momento: son más necesarias que nunca

Yo es que me pierdo



No se yo esto del coche electrico, porque el coche en si no contamina, pero como vamos a poder crear suficiente electricidad para que estos coches funcionen?



Debo ser muy cateto, pero es que como no creamos com minimo 3 o 4 centrales nucleares mas no me salen las cuentas.



A ver si hay algun ingeniero que nos cuenta.