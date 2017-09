El petróleo se dispara mientras continúa el recuento de los daños del huracán Harvey

El precio del petroleo es un arcano.



A la misma hora tiene un precio distinto dependiendo de donde se oiga y quien los diga.



Primero, no se sabe si es Brend u otro.



Segundo, no se sabe a que hora han tomado el precio.



Por ultimo, no se sabe de que mercado de habla.



Un arcano del que nadie está interesado en sacarnos.