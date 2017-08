El FMI ve el petróleo a 15 dólares en 2040 si el coche eléctrico triunfa

El sol vierte sobre la tierra energía suficiente para abastecer el consumo humano con una población del triple de la que tenemos. Invertir en placas solares la mitad de lo que se invierte en petróleo en un año bastaría para resolver ya el problema del abastecimiento energético.



Si eso te parece insuficiente, tenemos la eólica. Solo con los aerogeneradores ya instalados en España, hay días de viento en los que producen energía suficiente para abastecer al país por completo.



Si eso te parece insuficiente, tenemos la energía maremotriz, la hidráulica, la geotérmica, la combinada solar-hidrógeno...



¿Aún insuficiente? Si queremos recurrir a la combustión, hay en Austria ciudades enteras que se abastecen quemando partes de bosques que se plantan solo con ese fin y que, al final del ciclo, producen más oxígeno que CO2. Incluso eliminar mediante combustión las basuras humanas produce cantidades ingentes de energía. En algunas ciudades de España ya lo están haciendo con gran éxito (Creo que en Murcia, aunque no te lo puedo asegurar)







¿Quieres más? Porque no he nombrado todas las fuentes alternativas de energía que ya tenemos, ni las que están en desarrollo. Y las que vendrán...



Lo dejo ya porque no tengo ganas de pasar un día de vacaciones haciéndoos ver, a los especuladores del petróleo, que esa porquería es del todo innecesaria y que tenéis un futuro más negro que ese producto.



No es que el petróleo acabará a quince dólares, es que los que lo sufran en su subsuelo acabarán pagando para quitárselo de encima.