El backwardation llega al petróleo: la estrategia de la OPEP empieza a funcionar

DESDE EL 2015, EN ÉSTE SITIO APARECEN CASI QUE CONTINUAMENTE, ARTICULOS Y MÁS ARTICULOS, CON LOS ESTUDIOS MÁS SABIOS Y DE LAS EMPRESAS MÁS PRESTIGIOSAS, TODAS VENDIENDO LA MISMA IDEA: EL PETRÓLEO VA A SUBIR Y SE VA A ESTABILIZAR EN 65, EN 70 ... HASTA DE 100 HE LEIDO. NO SIGAN EN LO MISMO: HOY EL PRECIO ES EL MISMO QUE EN ENERO DEL 2015 Y, SI DESCONTAMOS LA INFLACIÓN, ESTÁ NO MENOS DE UN 3% POR DEBAJO. CUANDO VAN A ENTENDER QUE NO SERÁN MÁS NUNCA LOS REGIMENES AUTORITARIOS NI LAS PANDILLAS REUNIDAS BAJO EL NOMBRE DE OPEC LOS QUE DETERMINEN EL PRECIO DEL PETRÓLEO ?. ES MUY SIMPLE : !!! LA OFERTA Y LA DEMANDA ES LA QUE DETERMINA LOS PRECIOS !!!