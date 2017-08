Noruega dejará millones de barriles de petróleo bajo el mar y dirá adiós a 65.000 millones de dólares

Un país que mira más allá de cuatro años y ve que el petróleo no va a volver a 100$, en el mejor de los casos en décadas y por debajo de eso no es rentable sacar más petróleo en esas zonas donde además los sueldos son muy altos. Yo creo que incluso seguirán reduciendo la producción en los próximos años, cambiarán el modelo productivo con el dinero ahorrado durante años y los ciudadanos ni lo notarán.



En países como España el dinero con el que nos endeudamos para mantener la Burbuja inmobiliaria y que nos sirvió para tener los primeros superávit, al menos de la "democracia", nos los gastamos en palacios de congresos que no se han utilizado nunca, aeropuertos sin aviones, rotondas carisimas, polígonos de viviendas sin viviendas etc...



Creo que no es solo por el petróleo por lo que los noruegos tienen mucha más renta per cápita que España.