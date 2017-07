El 'secreto' del yacimiento de Texas que no deja de manar más y más petróleo

Me hace mucha gracia lo de que "Texas amenaza con convertirse en el principal maná de petróleo del mundo".



Texas produce menos del 3,5% del petroleo del mundo, ya que el mundo consumía hasta hace poco 90 millones de barriles diarios.



No veo el maná por ningún sitio.



Es más, que sigan a este ritmo de extracción, que tardarán nada en llegar al pico de producción, y como el resto del mundo al Peak Oil, como la mayoría de paises del mundo (México, Venezuela, Australia, EEUU, Brasil, etc).



Nos hacen creer que hay abundancia de petroleo para que no veamos el lobo venir. De hecho, la manipulación es más fácil de ejercer cuando en plena reseción mundial, el consumo de petroleo ha disminuido muchísimo, y eso tapa el hecho de que la producción sea mucho menor que hace 20 años.