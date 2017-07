El enemigo de la OPEP no es solo el fracking: el petróleo de arenas bituminosas empuja también la oferta

Las predicciones apocalípticas sobre agotamiento inmediato del petróleo que vienen haciéndose desde hace unos decenios recuerdan al temor experimentado a finales del siglo XIX de que el crecimiento del número de coches de caballos en Londres haría que la ciudad quedara enterrada en una montaña de estiércol de caballo.



Esas predicciones no tienen en cuenta nuevas tecnologías, el motor de explosión en el caso del transporte o el fracking y las arenas bituminosas en el caso del petróleo (por no hablar de los nuevos yacimientos marinos o en zonas polares de difícil acceso de petróleo convencional). El petróleo accesible a precios competitivos hoy día es mayor que el que ha existido nunca en la Historia. Mucho antes de que el petróleo se agote, otras tecnologías como los coches eléctricos o la producción de energía fotovoltaica, eólica, nuclear con nuevas centrales de fisión atómica más pequeñas y seguras, y a largo plazo de fusión, lo habrán sustituido.



Lo que no desaparecerá nunca son los profetas de la catástrofe inmediata.