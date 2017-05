El petróleo corrige un 3% y roza los niveles previos al acuerdo de la OPEP

"El mercado debe reconocer que la OPEP ya no es el mayor jugador"

Foto de Reuters

Enlaces relacionados El petróleo Brent tontea con los mínimos del año tras un mal dato de inventarios (09:05)

OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2 euros + 0.04% (Max 10 euros). Canon de bolsa incluido

¿Crees que el Euro se va a apreciar en los próximos meses? ¡Si crees que sí compra euros, sino véndelos! Opera en Divisas con Self Bank.

¿Quieres operar en el mercado más líquido del mundo? Opera con más de 160 cruces de divisas con la cuenta de CFDs, Divisas y Futuros de Self Bank.

¿Cuándo incrementará la Fed los tipos de interés? ¿Se acelerará el crecimiento en USA? Invierte con divisas en Self Bank.







Nueva jornada teñida de rojo para los futuros de petróleo. El West Texas cae cerca de un 3% y ya roza niveles previos al acuerdo de la OPEP para recortar la producción de crudo, un pacto que se divulgó el 30 de noviembre de 2016 y llevó al crudo en una sesión desde los 45,3 dólares hasta los 49,4. Los futuros de Westa Texas cotizan en 46,4 dólares, unos niveles en los que se estuvo movimiento el día previo al gran acuerdo del cártel petrolero.

Eugen Weinberg, analista de Commerzbank, explica que "no me sorprendería ver una recuperación de los precios que llegase hasta los 50 dólares antes de la reunión de la OPEP. Aún así, el daño ya está hecho y tras esa subida no sería extraño ver una caída mayor del petróleo después del verano", explica este experto a Reuters.

"En algún momento, el mercado debería reconocer que la OPEP ya no es el jugador más importantes. El jugador más relevantes es externo a la OPEP y está liderado por la industria del shale de EEUU", sentencia este analista.

Por otro lado es importante destacar que "Arabia Saudí ha sido el único país que ha cumplido al 100% con el acuerdo de la OPEP desde el día que entró en vigor. Por un lado es demuestra quién tira del carro en el cártel. Por otro, te puedes preguntar cuánto tiempo estará dispuesto a aguantar esa carga por su cuenta", explica Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Por otro lado, las reservas de crudo en cayeron ayer en 930.000 barriles, según datos de la Agencia de la Energía de EEUU. Este descenso es muy inferior a los 2,9 millones de barriles que los analistas habían previsto.

Los elevados niveles de acumulación de crudo continúan siendo un gran problema para la OPEP, cuya política de recortes de la producción tenía la intención de 'limpiar' este exceso de oro negro almacenado. No obstante, esta política no ha logrado su objetivo por el momento.

PUBLICIDAD