¿Cuándo es más rentable comprar?

El clásico 'sell in may and go away' es aplicable también al ámbito de las materias. En la útima década, ?commodities? como el cobre, la plata, o incluso el petróleo, son más rentables en los primeros meses del año.

Cobre

Enlaces relacionados La política de Trump pone en riesgo el ciclo alcista de las materias primas (6/02)

OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2 euros + 0.04% (Max 10 euros). Canon de bolsa incluido

¿Crees que el Euro se va a apreciar en los próximos meses? ¡Si crees que sí compra euros, sino véndelos! Opera en Divisas con Self Bank.

¿Quieres operar en el mercado más líquido del mundo? Opera con más de 160 cruces de divisas con la cuenta de CFDs, Divisas y Futuros de Self Bank.

¿Cuándo incrementará la Fed los tipos de interés? ¿Se acelerará el crecimiento en USA? Invierte con divisas en Self Bank.







Si hay un mes que, año tras año, marca un antes y un después en el ejercicio bursátil, ese es mayo. El clásico sell in may and go away, o en su versión españolizada el conocido como compra en octubre y vende en mayo, da resultados rentables a los inversores que confían en la estacionalidad de los mercados de cara a conseguir que su dinero rinda más. Así lo demuestra la estadística.

"Las ventajas de invertir atendiendo a la estacionalidad son muchas", afirma Albert Parés, gestor de Annualcycles. "Tener en cuenta el ciclo anual nos da un ratio de acierto más alto", señala el mismo experto, que proporciona a sus clientes el mejor momento en el que invertir en determinados activos según el comportamiento que hayan registrado en los últimos años.

Sin embargo, este refrán no solo es aplicable el ámbito de la renta variable, en el mercado de materias primas también se pueden encontrar. Según afirman desde ETF Securities, la rentabilidad media de las materias primas desde 1991 es muy superior en los cuatro primeros meses del año. En enero, febrero, marzo y abril, el rendimiento medio de las commodities se mueve entre el 0,5 y el 1,5 por ciento mensual, mientras que en el resto de meses del ejercicio, en el mejor de los casos, las ganancias no alcanzan el medio punto porcentual.

El cobre, el mejor ejemplo

"La estacionalidad del mercado se basa en criterios culturales", afirma Parés, que ve en el cobre y en la plata el mejor ejemplo. El metal industrial es uno de los que tiene "un buen inicio de año", aunque luego tenga una "fase bajista similar a la del petróleo, es decir, bajista en otoño y bastante lateral en verano".

En este sentido, los metales industriales subieron mucho este mes, liderados por el cobre "a raíz de la huelga de trabajadores en la mina de cobre más grande del mundo, la de Minera Escondida", señalan desde Unicredit. De hecho, los precios del cobre superaron los 6.000 dólares por tonelada cuando se inició la huelga y BHP Billiton tuvo que declarar el escenario de fuerza mayor en las entregas procedentes de dicha mina.

"El hecho de que otros metales también registraran alzas sugiere que el sentimiento subyacente sigue siendo alcista", afirman los mismos expertos.

En lo que va de año, el cobre se ha convertido en una de las materias primas más alcistas del mundo, y sólo se revaloriza más que ella el plomo y la madera. Algo que no es de extrañar si se atiende a que en la última década el cobre se ha revalorizado de media un 8 por ciento en los primeros cuatro meses del año.

La plata, por su parte, también tiene un inicio de año "potente", afirma Parés. En los últimos diez años, este metal precioso se ha revalorizado de media más de un 8 por ciento entre el primero de enero y el 15 de febrero. Y este año no iba a ser menos: subió un 13 por ciento en este periodo de tiempo.

Un comportamiento que contrasta con el registrado entre mediados de abril y finales de junio, periodo en el que, de media, se deja en la última década más de un 6 por ciento.

El ciclo del petróleo varía un poco. Es entre mediados de febrero y la primera parte del mes de mayo cuando el conocido como oro negro registra sus mayores ganancias.

En ese periodo, ha conseguido de media unas ganancias que superan el 17 por ciento en la última década. Por contra, en los meses de octubre y noviembre, su rendimiento no tiene nada que ver. De hecho, en los últimos 20 años, el barril de crudo de referencia en EEUU se ha dejado de media cerca de un 11 por ciento en ese espacio de tiempo.

En 2017, por ahora se mantiene plano, aunque las previsiones de los analistas apuntan a más subidas en el precio del barril de petróleo en los próximos meses al calor de la reducción en la producción de petróleo impuesta desde la OPEP.

Trump 'incendia' La madera

Coincidiendo con la entrada del mes de febrero, el precio de la madera ha sufrido uno de los mayores rebotes del mercado. Esta commodity ha llegado a dispararse cerca de un 14 por ciento desde el primer día del mes, convirtiéndose así es una de las más alcistas del año.

Tal y como apuntan desde algunas compañías canadienses, cuyo modelo de negocio depende principalmente de esta materia prima, la mayor demanda de este material, así como la reducción de la producción por parte de algunas de las grandes empresas del sector han favorecido este rebote.

Al calor de la "confusión" que han generado los posibles aranceles a las importaciones que ha estado esbozando el nuevo presidente electo de EEUU desde su llegada al poder, el precio de la madera no ha hecho más que repuntar. En febrero, ocho de las últimas 10 sesiones han sido alcistas para esta commodity, aunque en la sesión del lunes se relajaran un poco las tensiones alcistas tras la reunión entre los mandatarios de EEUU y Canadá.

"Los canadienses deben saber que gran parte de nuestra economía depende de una buena relación de trabajo con los EEUU, de la buena integración con la economía de este país; además, deben ser conscientes de que millones de buenos empleos en ambos lados de la frontera dependen de que haya un flujo fluido y sencillo de bienes y servicios entre ambas naciones", señalaba el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al final de su reunión con Trump. Y es que, según el último dato anual disponible, el flujo comercial de las relaciones entre ambos países superó los 540.000 millones de dólares en 2015 y, según Bloomberg, el 78 por ciento de las exportaciones de madera de Canadá van a parar a EEUU.

PUBLICIDAD