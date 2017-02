No habrá cobalto para tanto coche eléctrico: el precio se dispara un 50% desde septiembre

Que no nos calienten el coco. Que es una barbaridad pensar que haya millones de coches, motos y demás vehículos con esta tecnología.Que no hay materia prima suficiente y contamina de otra forma, con la extracción de esa materia prima y la basura de deja. Que no vuelven a engañar. Que el futuro pasa por el motor de hidrógeno, pero no sé decir por que carallo lo están tapando.