Alemania acelera la repatriación de su oro desde EEUU y Francia

EL PAÍS



MIGUEL ÁNGEL NOCEDA



Madrid 16 SEP 2007



El oro ya no es lo que era. De ser reserva prácticamente espiritual, un seguro de vida intocable para los Gobiernos, ha comenzado a ser parte de la leyenda. Ahora a los bancos centrales les interesa más tener activos con más liquidez y menos arriesgados. Durante los últimos años, después de la instauración del euro como moneda única, en Europa se ha desatado una frenética venta de sus reservas de oro.



En España, donde la dictadura franquista convirtió las reservas de oro en una especie de trauma histórico desde el famoso oro de Moscú (el Gobierno republicano trasladó la mayor parte de las reservas a Rusia durante la Guerra Civil), el banco central ha vendido casi la mitad de las que tenía durante los tres últimos años hasta dejarlas en algo más de nueve millones de onzas, 280 toneladas, lo que ha supuesto unos beneficios de 2.500 millones de euros.



¿Por qué se ha producido esta masiva venta? La explicación es sencilla. La función del oro como inversión ha cambiado con el tiempo, ya no sirve para compensar pagos entre países ni para intervenir en los tipos de cambio ni, incluso, es una garantía como diversificación de activos.



Los bancos centrales buscan el mínimo riesgo y la máxima rentabilidad de sus activos. En esa ecuación riesgo/rentabilidad, tener muchas reservas de oro es arriesgado y no genera ninguna rentabilidad y, si se venden, los ingresos que se obtienen contribuyen a mejorar las arcas públicas. Los bancos, en lugar de tener un activo no rentable, han optado por ponerlo en valor vendiendo parte de las reservas. Es decir, se baja el riesgo y se eleva la rentabilidad.



Al comienzo del periodo, las reservas del Banco de España ascendían a 16,8 millones de onzas (525 toneladas). Desde entonces, ha vendido el 46%, un total de 7,7 millones de onzas (242 toneladas), lo que ha supuesto unos ingresos de 3.500 millones de euros, según datos públicos de la institución. De esta cifra, unos 2.500 han sido plusvalías que se han destinado a reforzar el balance del Banco de España, mediante aportación de capital y reservas o para compensar algunas minusvalías provenientes de créditos pasados con algunos organismos, sobre todo con la Seguridad Social.



La entidad se ha aprovechado del alza del precio de la onza, que el viernes cotizaba a 706 dólares. Este precio, no obstante, suele tener fuertes oscilaciones que le han llevado a pasar de más de 900 dólares a finales de los años setenta a menos de 300 a principios de esta década.



* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de septiembre de 2007



-------------------------------------------------------------------



Es que como siempre España los mas tontos...venden cuando el oro esta en su peor momento siguiendo la estelada de los demas paises... que españa solo copia las cosas malas que hacen los demas pero NUNCA copian NADA bueno para la ciudadania y el pais . Como siempre, vendemos en los peores momentos (sello españa) y cuando el euro se vaya al carajo que tarde o temprano pasara no tenemos nada... ninguna reserva que incluso se podria usar para aliviar el problema de las pensiones... nuestra hucha creo que tiene 40-60 mil millones ( por ahi anda nse la cantidad exacta con todo lo que se saca de ahi) los alemanes con el 12% de sus reservas tienen 120 000 millones, es decir el doble...