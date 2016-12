La 'pesadilla' de la OPEP: el mercado ha cambiado y el petróleo ahora tiene techo

BCE: "A largo plazo, el petróleo va a permanecer atado a su coste marginal"

Los inventarios siguen en máximos históricos después de dos años

Driscoll: "Una nueva ola de producción de petróleo está en camino"

El humo sale en una refinería en Wilmington, California. Reuters



OPERE CON EL BROKER MÁS BARATO Acciones España 2€ + 0.04% (Max 10€). Canon de bolsa incluido

¿Crees que el Euro se va a apreciar en los próximos meses? ¡Si crees que sí compra euros, sino véndelos! Opera en Divisas con Self Bank.

¿Quieres operar en el mercado más líquido del mundo? Opera con más de 160 cruces de divisas con la cuenta de CFDs, Divisas y Futuros de Self Bank.

¿Cuándo incrementará la Fed los tipos de interés? ¿Se acelerará el crecimiento en USA? Invierte con divisas en Self Bank.







El pasado 30 noviembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo alcanzó un acuerdo histórico para limitar la producción de petróleo a 32,5 millones de barriles al día, con el objetivo de impulsar los precios del oro negro. Desde este acuerdo hasta hoy, el petróleo ha subido más de un 17%, pero esta escalada se ha detenido en los 55 dólares. Varias causas o factores podrían estar poniendo techo al petróleo: unos inventarios en máximos históricos, los países de la OPEP que han quedado fuera del acuerdo y la reducción de costes para la extracción del shale oil.

Como destacan los economistas del BCE en su informe Impact of November 2016 OPEC agreement on the oil market, este acuerdo supone un cambio en la tendencia del precio del petróleo, pero limitado y sólo a corto plazo. El BCE ha incrementado sus previsiones del precio del crudo un 19% respecto al anterior escenario base . No obstante, desde la institución monetaria ven varios riesgos que podrían estropear la tendencia al alza del precio del petróleo y truncar las expectativas de la OPEP.

Tres factores que intimidan al petróleo

Por un lado destacan "la existencia masiva de inventarios acumulados durante más de dos años de exceso de oferta, que pueden actuar como amortiguador y tener efecto en la respuesta de los precios".

Un peligro importante para el precio del oro negro son los países de la OPEP que han quedado fuera del acuerdo. Si la normalización política y el clima de enfrentamiento se reduce en Libia y Nigeria, estos países pueden volver a alcanzar sus niveles de producción de 2011-2012, por lo que el acuerdo de la OPEP habrá perdido el 100% de su efecto sobre la oferta de crudo.

Por último, "la reacción externa potencial de la oferta de petróleo no OPEP puede poner techo a la respuesta de los precios del petróleo. En concreto, las modificaciones estructurales del mercado que ha provocado la revolución del shale en EEUU han reducido los costes de extracción de este tipo de crudo, un cambio que afectará al precio de equilibrio del petróleo", destaca el informe del BCE.

Producción fuera de la OPEP

Como Shawn Driscoll, gestor en un fondo de inversión energético, cree que en lo que se refiere a la producción de petróleo "está llegando una nuevo ola de petróleo. La producción de crudo en EEUU tocó suelo en septiembre, desde nuestro punto de vista. Creemos que la recuperación del fracking está empezando", destaca este experto en una entrevista con Barron's.

Driscoll va más allá y se atreve a señalar que el mercado 'bajista' del petróleo se extenderá al menos durante 10 o 15 años, porque la estructura ha cambiado, ahora hay más jugadores produciendo crudo y los precios no pueden volver a los 100 dólares cuando a la OPEP se le antoje.

Por su parte, la conclusión del BCE, aunque no tan directa va por un rumbo similar: "A largo plazo, el precio del petróleo va a permanecer atado a los costes marginales de producción". Las condiciones estructurales del mercado no han cambiado por el pacto de la OPEP, "en cualquier caso el mercado es hoy más competitivo que hace dos años, ya que la reestructuración de costes de la industria petrolera de EEUU y el avance tecnológico han reducido de forma importante en tres años".

PUBLICIDAD