El plan sobre vivienda turística de Madrid acotará con numerus clausus "como pide el sector hotelero"

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha indicado que el plan sobre usos de la vivienda turística acotará con numerus clausus "como pide el sector hotelero", según ha señalado en la comisión del ramo.

El Consistorio fijará cupos de licencias para pisos turísticos alquilados por particulares según capacidad de los barrios. Esa capacidad quedará recogida en el plan especial de control de usos turísticos a elaborar. Determinará la capacidad de los barrios, sobre todos los del centro, para asumir hoteles, apartamentos y viviendas turísticas.

Calvo ha explicado que plantean regular las viviendas de uso turístico como actividad terciaria cuando se pongan al alquiler 90 días o más al año. Las que queden por debajo de ese plazo, señalado por el decreto de la Comunidad, se considerarán economía colaborativa.

La socialista Mercedes González ha descrito la situación de creciente turistificación que sufre el Centro con "un enorme mercado al margen de la ley y en competencia con los hoteles tradicionales". La edil ha llegado a cifrar en más de 15.000 las viviendas de uso turísticos con tratos a través de páginas web y que pueden estar en situación irregular, el 10 por ciento en el Centro. La Comunidad de Madrid tiene registradas como viviendas de uso turísico 2.191.

Esto se traduce en un "encarecimiento de los alquileres, la expulsión de los habitantes del Centro, problemas de convivencia vecinal, sensación de inseguridad, pérdida de identidad de barrio y gentrificación".

Moratoria de un año

La Junta de Gobierno del pasado 1 de febrero formalizó la suspensión durante un año del otorgamiento de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico) en los inmuebles destinados actualmente a vivienda en todos los barrios del distrito Centro.

La suspensión es cautelar mientras se redacta y tramita el plan especial destinado a actualizar la regulación urbanística de la implantación de establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico cuando conviven con otros usos como el residencial o industrial en el mismo edificio .

Asimismo, y ante el aumento de la oferta de vivienda de uso turístico pero una menor presencia de hoteles y el resto de modalidades, se acuerda también suspender la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en los barrios de Palos de Moguer (Arganzuela), Recoletos y Goya (Salamanca), Trafalgar (Chamberí) y Argüelles (Moncloa-Aravaca).

Estos acuerdos no afectan a la oferta de alojamiento compartido durante menos de tres meses en las viviendas que constituyen residencia permanente pues no están reguladas como alojamiento turístico por la normativa turística autonómica y no constituyen actividad empresarial. El resto de alojamientos ofertados para turistas en viviendas de uso turístico deberán obtener la licencia correspondiente al ejercicio de dicha actividad económica si cumplen las condiciones del planeamiento urbanístico.

El PP, contra la moratoria

La concejala del PP Almudena Maíllo ha cargado contra la moratoria por su repercusión en el turismo, en la economía y en el empleo y ha demandado otro tipo de regularización siempre "dentro de las competencias municipales", es decir, urbanísticas, porque las del turismo corresponden a la Comunidad.

"Se necesita seguridad jurídica, que es lo contrario a lo que hacen ustedes. Hay que poner orden. La Comunidad sí ha hecho los deberes con un decreto que cuenta con el respaldo de la UE, que es algo tangible y sometido a información pública", ha manifestado, después de pedir a Ahora Madrid que "dejen de tener como referente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque la moratoria jace daño al turismo".

José Manuel Calvo, por su parte, ha contestado que las medidas municipales "frenan la turistificación y la expansión descontrolada de la vivienda de uso turístico". "El turismo es mi sector importante para la economía, nadie lo cuestiona y es bienvenido pero la turistificación es un fenómeno de expansión descontrolada del alojamiento y tiene efectos negativos sobre los ciudadanos", como la pérdida de identidad de los barrios, la transformación del comercio, la masificación del uso del espacio público y sus costes, una población flotante que expulsa a los residentes, deterioro de la convivencia y conflictividad vecinal.

Parque temático

El peligro que se corre es que el corazón de las ciudades acabe "convertido en un parque temático", que es lo que ya ha pasado en ciudades como Venecia. El plan municipal plantea considerar actividad terciaria la de las viviendas de uso turístico cuando se alquilen 90 días o más al año (plazo fijado por el decreto de la Comunidad), por debajo se tratan como economía colaborativa e incluye un plan de refuerzo de la inspección y un plan de control de uso.

Estas medidas "afectan exclusivamente al tejido residencial, no a los hoteles", ha subrayado el delegado tras escuchar a parte de la oposición. Cualquier operador, privado o empresa, deberá solicitar licencia si quiere alquilar al turismo una vivienda durante 90 días al año o más.

Para el concejal de Cs Bosco Labrados éstas son "pseudomedidas" porque el Ayuntamiento "no tiene competencias" y plantean una moratoria "sobre algo que no está regulado". A eso ha añadido que en Barcelona sí existe saturación, no en Madrid. La receta de Cs es "inspección, inspección, inspección".

"Casi nadie ha tramitado la licencia, por eso es importante la moratoria, porque para legalizarse tienen que tramitarla", de modo que se puede hacer un control de las viviendas "desde el minuto cero", ha contestado Calvo. "En este momento todas son consideradas ilegales. Ahora podemos intervenir como en cualquier negocio con la inspección", ha añadido.

