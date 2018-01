Madrid activa el protocolo por contaminación y este miércoles se limita la velocidad en la M-30

No solo debe limitar la velocidad, ya que si voy a 70 Km/h en segunda, la contamination es alta.



Lo que se debe iculcar a los conductores que no lo sepan es que deben llevar el coche con las revoluciones en el minimo del par motor. Asi el motor no sufre, consume menos y no pierde potencia. Esto es snecesario para no forzar el motor en bajas revoluciones.