La crisis renueva las calles de Madrid: bares y restaurantes ocupan las oficinas cerradas de los bancos

Más de 600 oficinas bancarias han cerrado en los últimos cinco años

En mismo período se han abierto más de 2.400 locales de restauración

Dreamstime.

La salida de la crisis está provocando un cambio de fisionomía de las calles de Madrid. El ajuste que ha sufrido el sector financiero en la red de sucursales cierra más de 600 oficinas en cinco años en la capital, en el mismo periodo se han abierto más de 2.400 bares y restaurantes. También crecen los locales destinados al hospedaje en un 20% para aprovechar el tirón del turismo.

Uno de los principales motivos de la transformación de la capital es el vacío que han dejado las oficinas bancarias con locales vacíos. Desde que comenzó la crisis en 2008, el sector financiero español ha sufrido una severa concentración para sobrevivir al pinchazo inmobiliario. Tras este proceso, apenas han subsistido una decena de grupos. Hace casi diez años había más de 50 entidades financieras, buena parte de ellas cajas de ahorro, con su propia red de sucursales. Aunque muchas de los bancos y cajas absorbidos tenían su propio ámbito territorial, la mayoría contaba con fuerte presencia en las grandes ciudades, con lo que los grupos supervivientes se encontraron con duplicidad de oficinas en los mismos barrios, incluso en la misma calle.

Si en 2008 había más de 45.000 oficinas bancarias en todo el territorio nacional, este año solo existen 27.800 sucursales, lo que suponen un 38% menos. Aunque el recorte de la red se ha hecho más evidente en pequeñas localidades, despareciendo la única oficina del pueblo de turno; proporcionalmente ha sido más intenso en las grandes ciudades. Según el Banco de España, la reducción de número de oficinas ha sido de más del 40% en poblaciones superiores de 100.000 habitantes.

Esta tendencia se ha intensificado en las ciudades con más habitantes hasta el punto de cambiar las fisionomías de las calles. La consultora Tatum estima que toda la Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis se han producido más de 2.100. Sólo desde 2013 han desaparecido más de 400 locales en la capital que eran sucursales bancarias, según el censo del Ayuntamiento de Madrid. La cifra aumenta a más de 600 oficinas si se incluye establecimientos relacionados con seguros, fondos y otras actividades parecidas.

"Los locales dedicados a actividades financieras son los únicos que caen de forma sistemática en el último año coincidiendo con la reestructuración y ajuste del sector bancario", señalan desde PiperLab, compañía de análisis de datos que ha trabajado el impacto que ha tenido en la capital. Ni si quiera los establecimientos dedicados a la construcción, el sector más castigado en la última década, ha registrado este comportamiento, al vivir repuntes puntuales.

Los distritos más perjudicados

El experto señala que donde más cierres se han producido son en los distritos de Salamanca, Chamartín y Tetuán. Curiosamente, los tres son en los que más desarrollo de actividad empresarial y de capital tiene en Madrid. El problema para la ciudad es que el peso de la actividad financiera está por encima de la media del país al tratarse de la capital y por ser la ciudad con mayor número de habitantes, con más de tres millones de personas. A precios corrientes, la actividad financiera y de seguros genera 15.757 millones en 2008. Los últimos datos disponibles de 2014 muestran un retroceso del 30% hasta los 11.981 millones. Es decir, el negocio financiero ha pasado de tener un peso del 6% al 5,5% en la contabilidad nacional.

La ciudad cuenta con 104.770 locales, de los cuales un 74,7% de locales estaban abiertos, un 21,7% de cerrados y un 3,91% está destinado a vivienda. Casi cuatro puntos porcentuales más que en 2015, que suponen aproximadamente 12.000 locales más.

Durante el 2015 y el inicio del 2016 existe un aumento más o menos constante de locales abiertos pero a partir de abril del 2016 se produce un estancamiento del crecimiento de locales, llegando en algunos meses a una evolución neta negativa del número de locales, es decir, se han cerrado más locales de los que se han abierto. La mayoría de los locales abiertos son locales que previamente estaban cerrados, aunque se observa una reducción de la diferencia con las aperturas de locales de nueva creación en el 2017.

El comercio acapara el 70% de los locales

Con la recuperación económica, desde 2014, el número de locales comerciales en Madrid han crecido más de un 10%. PiperLab señala que todas las actividades en su conjunto siguen la misma tendencia, salvo en el sector financiero. La actividad que ocupa mayor número de locales es la relacionada con el consumo a pie de calle. Entre tiendas y restaurantes suponen más del 70% de todos los locales dedicados al comercio minorista.

En los últimos años, la mayoría de la subida de locales corresponde a los locales dedicados a restauración, que a pesar del estancamiento durante 2016 son los principales responsables de la subida en 2015 y de la recuperación de la tendencia positiva en 2017. Durante estos años el vacío que han dejado las oficinas bancarias ha sido ocupado principalmente por la apertura de bares y restaurantes, principalmente en el centro de Madrid donde se llega al aumento de más de 400 locales, peor "en todos los distritos de la ciudad se produce el aumento del número de locales relacionados con esta actividad", señalan desde la consultora de análisis.

Arranca mal el año

Madrid no es ajeno a la evolución de la economía española. Los locales comerciales dedicados al sector de la construcción han desaparecido alrededor de 400 establecimientos entre 20013 y 2017. En 2008, la construcción era un pilar de la economía local de la capital y aportaba un 8% a la producción municipal. En 2016, los últimos datos disponibles del Ayuntamiento no llega al 4%, registrando un desplome de más de un 50%. Cifras parecidas a las que muestra la contabilidad nacional. Y como a nivel nacional, el turismo va tomando el relevo al ladrillo como motor económico. En 2016, supuso el 11,1% del PIB nacional. Sin embargo, en Madrid todavía no ha cogido el mismo peso, todavía el sector de la hostelería aportaba el 4,5% en 2014, pero en 2007 solo suponía un 4%.

Los datos de locales abiertos en Madrid relacionados con el turismo de anticipan una fuerte expansión en 2015 y 2016. En este período se abrieron alrededor de 4.000 bares y restaurantes. Pero también los locales que ofrecen servicio de alojamiento como hoteles o apartamentos crecieron con fuerza en alrededor de cien establecimientos, que supone un incremento del 20% en dos años, al mismo ritmo que los establecimientos de restauración. Sin embargo, durante el primer semestre de este ejercicio se ha producido una caída de aperturas del 7% en restaurantes y del 9% en hoteles.

PUBLICIDAD