Madrid rectifica y retrasa el cierre al tráfico en Gran Vía hasta junio

Cuánto bandazo.



EStos de Podemos están hecho unos cachondos, que no tienen ni p. idea de lo que es el sentido común. NI la jueza Carmena ni Pablo Iglesias, por no decir de Irene MOntero, Echenique ( el de la mandinga ), o el Monedero, pongo por caso.



Han venido a más, aprovechando la corrupción del PP y el desasosiego por el poder en el PSOE. Si no, no entran en el congreso ni de coña.



Estamos locos o qué?



Van a venir estos sacamantecas a sacarnos ahora del atolladero?