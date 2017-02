Metro de Madrid estudia la opción de abrir 24 horas durante la jornada principal del World Pride 2017

La mafia de los tarados infectados por la religion no tiene fin. La unica solucion es el estudio, mucha ciencia, mucha humildad. Ciencia que os demostrara que nadie opta por ser negro, alto, narigudo, bisexual o lento. Son variaciones geneticas, mas o menos ventajosas para segun que. Es como culpar a un gato de no ladrar. La culpa es del subnormal que lo compro para protegerle la casa.



Mucha ciencia. Ya demostro que las brujas eran --en el peor de los casos, estudia Zugarramendi-- meras enfermas mentales, quemadas por la inquisicion o los protestantes en lugar de ayudadas (Ole, Espiritu Santo, una mas de tu "'sabiduria").



Mucha humildad para reconocer los errores. No, no es el sol quien gira, es la tierra (Galileo). Tu biblia no es sino un "copia y pega" sin fin. Humana y bien humana, como decia Nietche.



Pero el virus religioso, enloquecedor, tiene dificil cura....