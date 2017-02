De Madrid a Tánger en una hora: el proyecto español semifinalista del concurso de Hyperloop

Hasta 35 equipos de 17 países aspiran al Hyperloop One Global Challenge

El equipo de españoles formado para participar en la competición internacional Hyperloop One Global Challenge ha logrado ser uno de los 35 semifinalistas entre los más de 2.600 proyectos presentados, con su idea de viajar de Madrid a Tánger en una hora. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Madrid

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha apostado por apoyar el talento a través de la plataforma Primex, que ha proporcionado las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Los 25 integrantes son jóvenes españoles de diferentes titulaciones -Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, Arquitectura, ADE, Marketing, Derecho, Comercio Internacional...- y expertos de distintos ámbitos -Turismo, Transporte, Finanzas, Geografía...-. Todos han formado parte de los programas de prácticas remuneradas Gaia y Step de la Fundación Universidad-Empresa y han realizado prácticas en grandes compañías como Airbus Group, Canal de Isabel II, Telefónica, Endesa o Repsol.

El apoyo de la plataforma Primex ha sido fundamental. Y es que Primex surgió "como consecuencia de las ganas de ir un paso más allá de los jóvenes que participan en nuestros programas de prácticas. En respuesta a esta inquietud, en 2015 les lanzamos un reto: participar en un concurso mundial para diseñar el vehículo que utilizaría la tecnología Hyperloop. Nos encontramos con la ilusión de 15 chicos y chicas que se pusieron a trabajar sin descanso y nos llevaron hasta el Final Design Weekend en Texas, donde pudimos competir con equipos del MIT, entre otros", explican desde FUE.

Buscando un trazado revolucionario

El objetivo del proyecto es proponer un trazado del revolucionario medio de transporte Hyperloop para su recorrido de Madrid a Tánger, y demostrar la viabilidad del mismo a todos los niveles consiguiendo unir el Viejo Continente europeo con un Continente lleno de nuevas posibilidades. Este desarrollo podría significar reducir las cuatro horas de vuelo que separan Madrid con Tánger a tan sólo una hora de viaje en el nuevo medio de transporte.

El proyecto ha recibido apoyo y tutoría desde el Ministerio de Fomento y de la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué ha apostado FUE por él? "El proyecto Hyperloop nos interesó, en primer lugar, por la capacidad que tendrá esta tecnología para acortar distancias y unir partes del mundo en tiempos hasta ahora inimaginables. Además, nos pareció una excelente oportunidad para apoyar a regiones en vías de desarrollo, como nuestra vecina Marruecos, pues no cabe duda de que las regiones que cuenten con este medio de transporte experimentarán importantes beneficios en el ámbito de su desarrollo económico, turístico, comercial... Por otro lado, nos atrajo la posibilidad de dar cabida en el proyecto a perfiles profesionales muy dispares, lo que permitía la participación de estudiantes de diferentes titulaciones".

La fase final

El equipo se enfrentará a otros 34 equipos de 17 países diferentes, representando a todos los continentes. El equipo Primex de FUE tuvo un encuentro presencial el pasado mes de enero con un responsable de Hyperloop One para continuar perfilando su propuesta de trazado.

Además, el equipo está a la espera de confirmación para su participación en el Showcase que Hyperloop One celebrará en Londres el próximo 27 de abril y que reunirá a varios de los equipos participantes en esta fase semifinal. Otros dos Showcases tendrán lugar en Nueva Delhi y Washington, y congregarán al resto de equipos semifinalistas. Hasta el momento, desde FUE han facilitado al equipo la organización del proyecto.

También dan apoyo con el seguimiento permanente de sus avances, la convocatoria de reuniones, la comunicación con la organización del concurso, etc. Y financian los gastos en los que puedan incurrir durante el concurso. Aún así, "como somos una fundación sin ánimo de lucro con recursos limitados, en estos momentos estamos también buscando patrocinadores que nos ayuden a poder costear el viaje que espero podamos realizar el próximo 27 de abril a Londres. Así que animo a aquellas empresas o instituciones que apuesten por el talento a que se acerquen a FUE a conocer este proyecto increíble y a estos jóvenes titanes".

Finalmente, en el mes de mayo se celebrará la semifinal del Hyperloop One Global Challenge. ¿Ganarán?: "Nuestro foco no está en ganar, sino en continuar mejorando nuestra propuesta. En cualquier caso, haber conseguido ser uno de los 35 equipos semifinalistas, hace que la ilusión de que nuestro equipo Primex se proclame vencedor del Hyperloop One Global Challenge nos haya contagiado a todos".

