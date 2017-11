Las probabilidades de que el 155 o el 1-O ganen 'el Gordo' de la Lotería de Navidad son 1 entre 100.000

"Cada número individual tiene idéntica probabilidad, una entre 100.000"

Foto: Efe

Cada jugador con un solo décimo del número 00155 (relacionado con el artículo 155 de la Constitución aplicado en Cataluña) o del 11017 (relativo a la fecha de la celebración del referéndum ilegal de independencia) tiene una entre 100.000 posibilidades de que le toque el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al boleto premiado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

Así lo ha explicado el profesor de Matemática Aplicada de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea Guillermo Castilla, quien ha advertido de que "la probabilidad clásica se define como casos favorables divididos por casos posibles".

"Como puede salir cualquier número del 00000 al 99.999, esto significa que cada número individual tiene idéntica probabilidad, es decir, una entre 100.000", ha detallado Castilla, para después añadir que, "de hecho, para que el peso de la pintura no influya en el sorteo y que los números con más trazos no salgan más a menudo que los que tienen menos, se graban con láser todas las bolas en lugar de pintarlas".

En este sentido, el profesor de Matemática Aplicada de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño ha señalado que le podría volver a tocar 'El Gordo' al número del año pasado. "De hecho puedo predecir exactamente la probabilidad de que salga: una entre 100.000", ha subrayado.

En relación con las creencias populares sobre 'números bonitos y feos', el experto ha afirmado que hay que tener en cuenta las palabras del matemático Roger Jones: "la lotería es un impuesto para aquellas personas que no saben de estadística". "Si todos los números son equiprobables, y ya que lo más probable es no ganar, ¿por qué no jugar al menos uno que nos guste?", ha planteado.

'El Niño' da más posibilidades

Por otro lado, el experto ha destacado que el resultar premiado es distinto a que toque El Gordo, y ha añadido que "ganar algo en un sorteo depende de cuantos premios haya en cada sorteo". "En la Lotería de Navidad 14.008 números de entre 100.000 resultarán premiados, mientras que en el sorteo de 'El Niño' habrá 37.812 premiados", ha afirmado.

"Al haber más premios, es más probable que te toque alguno. En porcentajes serían aproximadamente un 14% frente a un 38%. Con lo que sí, es más probable llevarse algo en 'El Niño' que en Navidad. Algo más del doble, de hecho", ha indicado Guillermo Castilla.

Sobre si se puede usar algún truco para ganar en la Lotería de Navidad, el experto en matemáticas ha respondido que no se conoce a ningún profesor de estadística rico. "Me temo que eso significa que la única forma de tener más probabilidad de llevarse algún premio es jugando más números. Pero eso no significa que aumente tu probabilidad de ganar dinero, más bien al contrario, porque el coste del montante de décimos será, probablemente, muy superior a los premios obtenidos", ha concluido.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2017 repartirá un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

Este año se han puesto en circulación 170 millones de décimos, es decir, cinco millones más que el año anterior. La emisión consta de 170 series de 100.000 billetes cada una. Así, la emisión asciende a 3.400 millones de euros, un 70 por ciento se destina a premios.

PUBLICIDAD