Condena al Sermas por secuelas de una paciente en una cirugía de hernia de hiato

Madrid, 2 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a pagar 24.000 euros a una paciente por los daños que sufrió tras ser intervenida por una hernia de hiato en 2012 en el Hospital Universitario de Móstoles.

La Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estima parcialmente el recurso interpuesto por la afectada a través de la asociación El Defensor del Paciente, y condena a la Consejería de Sanidad a pagarle una indemnización "por la ausencia de consentimiento informado válidamente prestado" al no recoger los riesgos "personalizados" que asumía.

La afectada, de 65 años, padecía cirrosis biliar primaria y esa patología podía provocarle unas complicaciones que el documento de consentimiento informado no contemplaba, pese a que sí incluía las que podrían suceder a raíz de la cirugía antirreflujo.

La paciente se sometió a una intervención laparoscópica por el método Nissen y se le perforó el esófago, lo que obligó a una reconversión a cirugía abierta.

Dos días después tuvo que ser reintervenida para reparar la perforación, y se le realizaron varias sesiones de dilatación endoscópica, quedando según El Defensor del Paciente, en "un estado lamentable".

A finales de 2013 fue intervenida de nuevo, tras las dos anteriores, "para tratar de subsanar los gravísimos errores cometidos", realizándose interposición colónica, indica la asociación en un comunicado.

La sentencia señala "existe un riesgo personalizado que ha tenido incidencia causal en la producción de la complicación sufrida por la paciente", como es la cirrosis biliar primaria que ya padecía en el momento de la intervención a la que fue sometida en 2012.

En cuanto al daño desproporcionado, la sentencia no lo contempla, ya que "solo es aplicable si, no solo existe desproporción entre la patología inicial y el resultado, sino también si no se acredita la causa de la producción del resultado".