Los órganos económicos administrativos deben aceptar nuevas pruebas

Xavier Gil Pecharromán Madrid

Los contribuyentes podrán a partir de ahora proponer pruebas o formular alegaciones ante los órganos de revisión económico-administrativos (TEA) cuando no se aportaron las primeras o dedujeron las segundas en el procedimiento de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución impugnada.

En sentencia, de 10 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo considera que reponer el procedimiento al momento en el que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) dictó la resolución impugnada en la instancia no solo abocaría al interesado aun eventual nuevo peregrinaje procesal, sino porque podría limitar el derecho de la demandante en la medida en que aquel órgano de revisión solo podría valorar los nuevos documentos aportados en sede económico-administrativa, no los incorporados al procedimiento judicial.

El ponente, el magistrado Cudero Blas, determina que el pronunciamiento que debe hacer la Sala de instancia en cumplimiento de esta sentencia debe efectuarse valorando la totalidad de la prueba de la que disponía -esto es, del expediente administrativo en su integridad, de los documentos aportados por las partes con el escrito rector y el de contestación y con la prueba admitida por la propia Sala en auto.

Así, se dará cumplimiento efectivo a la jurisprudencia que, en punto al carácter revisor de esta jurisdicción, señala, en lo que ahora importa, que tal carácter no impide proponer -y valorar- en sede judicial pruebas y aportar documentos que no fueron presentados ante la Administración para acreditar la pretensión originariamente deducida.

La sentencia a procede a la estimación del recurso de casación y la revocación de la sentencia de instancia en cuanto desestimó el recurso jurisdiccional por la sola razón de que no era posible aportar o alegar en vía de revisión económico-administrativa aquello no aportado o no alegado en el procedimiento de aplicación de los tributos correspondiente -en el caso, de comprobación limitada para determinar si procedía o no el derecho a la devolución de las cuotas soportadas por un empresario no establecido-.

También procede anular la resolución del TEAC -que rechazó la devolución sin analizar la nueva documentación aportada- y ordenar a la Sala de la Audiencia Nacional que dicte nueva sentencia en la que, a tenor del acervo probatorio del que dispone, se pronuncie sobre el cumplimiento de los requisitos materiales para que proceda la devolución solicitada.

Concluye el ponente que con base en el principio de neutralidad del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y del derecho a la devolución de las cuotas soportadas: distinción entre requisitos materiales y formales para que proceda la devolución.