El SUP advierte de que si no se toman medidas en los CIE se repetirán las fugas

Madrid, 16 ago (EFE).- El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, ha advertido hoy que si no aumentan los recursos humanos de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y no hay reformas legislativas se repetirán "sistemáticamente" fugas como la registrada ayer en el madrileño barrio de Aluche.

Se fugaron trece inmigrantes de nacionalidad argelina, cinco de los cuales han sido ya detenidos, tras un forcejeo en el que resultó herido leve un agente de Policía, al que lograron arrebatarle la tarjeta que abre las diferentes dependencias del centro.

"Un día quizá tengamos que lamentar otro tipo de desgracia, que ya no tenga solución, será entonces cuando los políticos pongan un poco de interés", se lamenta Cosío en declaraciones a Efe Radio tras denunciar que los gobiernos sólo se acuerdan de los CIE cuando aparecen en los medios porque ha habido un motín o una fuga.

En el caso de Aluche, los inmigrantes aprovecharon el momento en el que eran trasladados del comedor a la zona de descanso para, entre una veintena, rodear e inmovilizar al funcionario.

El día a día en los CIE, apunta Cosío, es "bastante desagradable" y la situación es "muy tensa".

No hay que olvidar que no son presos, que se trata de personas que están en muchos casos a la espera de ser expulsados y devueltos a sus países de origen, de diferentes nacionalidades y etnias y, en algunos casos, con antecedentes policiales o penales, con lo que la convivencia y el trabajo de los policías es "muy difícil".

Si a esa situación se suma que en muchos ocasiones las plantillas están por debajo del 70 %, advierte Cosío recordando que los policías también se cogen vacaciones, "el interno se ve con posibilidades de escaparse y lo intenta".

Además, añade, fugarse "les sale gratis, no tienen nada que perder"; una vez detenidos tras haber huido, vuelven al CIE y siguen a la espera de expulsión.

Habitualmente colaboran las unidades de intervención policial para reforzar determinados momentos, pero ayer no era el caso y "los internos se dieron cuenta"; había menos de una decena de agentes para 150 internos.

Los CIE, concluye, son "uno de los peores destinos" para los policías, sin incentivos económicos o profesionales.