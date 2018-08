El presidente de MSF: tiene que haber una solución humana porque la gente se muere

Madrid, 13 ago (EFE).- El presidente de Médicos sin Fronteras, David Noguera, reclama una "solución humana" para los migrantes del Aquarius, que esperan un puerto seguro para desembarcar, porque tienen derecho a ser acogidos y rescatados del Mediterráneo, en el que mueren una de cada siete personas que intentan cruzarlo.

En una entrevista con Efe, el responsable de Médicos sin Fronteras (MSF) -ONG junto a SOS Mediterranée que realizan los rescates con el Aquarius frente a las costas de Libia- destaca que los 141 migrantes que salvaron del mar "tienen derecho, por ley, a pedir asilo y a ser acogidos en un país seguro".

España ha respondido que "no es el puerto más seguro" para el Aquarius porque no es "el más cercano según lo establecido en el Derecho Internacional".

"Deseamos ir al puerto seguro más cercano, pero creo que es razonable decir que no va a ser Italia y Malta no responde; estamos a la expectativa y veremos cómo acaba todo esto", ha señalado Nogueira.

El responsable de la ONG en España ha lamentado que se esté generando "un episodio más de una espiral de bloqueo de acceso" a las organizaciones que rescatan a los migrantes.

"No es negociable rescatar o no a las personas", ha asegurado Nogueira, quien ha insistido en que esos migrantes proceden de Somalia y Eritrea, países en situación de conflicto y por tanto con derecho a protección internacional: "No estamos reivindicando la luna; pedimos que se respeten derechos fundamentales".

Ha insistido en que "es muy triste que cientos de eritreos y somalís que han pasado la experiencia dramática de huir de su país en conflicto, viajar durante meses, vivir la experiencia de Libia y lanzarse al mar, ahora estén en el limbo y con esta incertidumbre".

"No hay ningún barco ahora de rescate, hace tres años o cuatro años había en la zona de Libia diez embarcaciones", ha señalado el responsable de MSF, quien ha explicado que después de salvar vidas la ONG tenga que enfrentarse al limbo "de buscar puerto seguro".

El presidente de MSF opina que la UE más que convocar reuniones urgentes, debe encontrar soluciones "para un problema para el que necesariamente hay buscarlas".

"Es un principio de humanidad puro, hablamos de derechos humanos", ha exigido Nogueira, quien ha criticado "la incapacidad que está demostrando Europa para encontrar una solución".

Ha subrayado que este año está siendo el "más mortífero" para los migrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo.

"El pasado mes de junio, una de cada siete personas que intentaba cruzar el Mediterráneo se ahogó, mientras que en 2016 era una de 40", cuando había un dispositivo de rescate, con la participación de ONG y de los mercantes, que realizaban el 25 por ciento de los rescates.

En un momento en que algunos estados han criminalizado la labor humanitaria de las ONG, el presidente de MSF agradece el apoyo del medio millón de socios de la ONG a su trabajo, aunque también reconoce "cierta preocupación" por esas posiciones que les cuestionan.

"Hay agendas políticas que impulsan ese tipo de discursos y este es un debate muy serio, no sobre fútbol, sino sobre la vida de las personas y hay que hacerlo de forma serena y responsable", ha añadido.

"Sabemos que no hay soluciones sencillas, para eso están los expertos en migraciones; nosotros pedimos que se respete lo que dice la ley, que se respeten los derechos fundamentales, como el de ser rescatado, el de presentar una petición de asilo, el derecho a recibir una asistencia digna", ha subrayado.

"Se deben cumplir la legalidad y los compromisos asumidos por los países europeos, incluido España", ha concluido.

Por Ana Rodrigo.